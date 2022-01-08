Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, сообщает РИА Новости.
«Мы теряем ценное сырьё, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа», — заявил Бердымухамедов.
Он добавил, что газовый кратер негативно влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалёку.
Горящий газовый кратер Дарваза, также известный как «Врата ада», находится в Дашогузской области в 90 километрах от аула Ербент. Он является достопримечательностью Туркменистана, привлекающей внимание туристов и исследователей (aif.ru).