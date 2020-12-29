Мевлют Чавушоглу: «Турция, Азербайджан и Армения смогут нормализовать отношения»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу дал высокую оценку диалогу с Россией и в вопросе устранения противоречий на международной арене. Об этом, как передает Агентство Анадолу, глава турецкой дипломатии заявил по итогам заседания Совместной группы стратегического планирования с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи.

По его словам, наглядным свидетельством тому стали последние события на Южном Кавказе. «Мы выступаем за долгосрочный мир и стабильность в вопросе Нагорного Карабаха. Надеемся, что наблюдательные миссии в регионе оставят место атмосфере сотрудничества», — сказал Чавушоглу.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, протянул Армении руку, продемонстрировал добрые намерения. Мы, наш уважаемый президент неоднократно заявляли, что если будет устойчивый мир, то Турция, Азербайджан и Армения смогут нормализовать отношения», добавил Чавушоглу.