Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс полагает, что Китай является главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бернса, всего четыре угрозы стоят перед лицом США. Одна из них — «российская агрессия», в частности, в отношении Украины.

«Второй — более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — заключил директор ЦРУ.

Еще два вызова — в масштабном воздействии «технологических изменений» и «формировании рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества», сказал Бернс.