Глава правительства Австралии призвал оштрафовать участников антирасистских протестов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал оштрафовать участников массовых акций против расизма за несоблюдение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Глава правительства в радиоэфире в четверг, 11 июня, охарактеризовал протесты как «неуважение к другим австралийцам». Ранее власти штата Виктория сообщили, что у одного из демонстрантов в Мельбурне был выявлен коронавирус.

Кроме того, Моррисон заявил, что «в Австралии не было рабства». Это утверждение вызвало критику историков и активистов. По их данным, на подневольные работы на сахарных плантациях Австралии отправляли представителей коренных народов, а также тысячи рабов, привозимых с островов Тихого океана. (DW)

| 2020-06-11T19:57:00+04:00 11 июня 2020, 21:41|12345 (Пока оценок нет)
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