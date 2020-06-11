Глава правительства Австралии призвал оштрафовать участников антирасистских протестов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал оштрафовать участников массовых акций против расизма за несоблюдение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Глава правительства в радиоэфире в четверг, 11 июня, охарактеризовал протесты как «неуважение к другим австралийцам». Ранее власти штата Виктория сообщили, что у одного из демонстрантов в Мельбурне был выявлен коронавирус.

Кроме того, Моррисон заявил, что «в Австралии не было рабства». Это утверждение вызвало критику историков и активистов. По их данным, на подневольные работы на сахарных плантациях Австралии отправляли представителей коренных народов, а также тысячи рабов, привозимых с островов Тихого океана. (DW)