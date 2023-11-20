Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил готовность США оказывать поддержку стране.

«Для меня было большой честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», — написал глава Пентагона на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Остин отметил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжать помогать Украине «для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных оборонных потребностей». Глава Пентагона опубликовал две фотографии со встречи. На одной из них запечатлены сидящие за столом представители США и руководства Украины. С украинской стороны на встрече присутствовали, помимо Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Рустем Умеров и представители президентской администрации.