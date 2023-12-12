В рамках церемонии инаугурации недавно избранного президента Аргентинской Республики президент Армении Ваагн Хачатурян в президентском дворце Casa Rosada в Буэнос-Айресе встретился с королем Испании Филиппом VI, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, президентом Парагвая Сантьяго Пенья, президентом Чили Габриэлем Боричем, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сообщение об этом распространил Аппарат президента РА.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений и путей полной реализации имеющегося потенциала.

Ваагн Хачатурян представил действия армянской стороны, направленные на установление стабильного и прочного мира в регионе.