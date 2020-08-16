Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом

Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что повторно заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

Впервые коронавирус у 58-летнего чиновника был обнаружен в марте. Он прошел курс лечения, и его анализы показали отрицательный результат на наличие инфекции.

«Я начал испытывать симптомы гриппа, включая боль в горле и ломоту в теле <…> 15 августа я получил результат своего теста, в котором сообщалось, что у меня снова обнаружен коронавирус», — заявил Аньо.

В настоящее время министр находится под наблюдением врачей.

Чиновник подчеркнул, что сделал свое заявление, чтобы донести до граждан понимание серьезности пандемии и обозначить важность ношения масок и частого мытья рук.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте предлагал обеззараживать защитные маски бензином или дизельным топливом для повторного ношения.

Позже Объединение химиков Филиппин (ICP) предупредило граждан страны, что вдыхание паров бензина может быть опасно для здоровья и жизни, однако президент продолжил выступать с аналогичными заявлениями.

По последним данным, коронавирусом на Филиппинах заразились около 153,6 тыс. человек, погибли более 2,4 тыс. пациентов.