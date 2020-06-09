Глава Минюста США заявил, что Трампу во время протестов рекомендовали укрыться в бункере

Сотрудники Секретной службы США во время протестов у Белого дома в конце мая рекомендовали американскому президенту Дональду Трампу укрыться в подземном бункере. Об этом заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News, которое было показано в эфире в понедельник.

«Все было так плохо, что Секретная служба США рекомендовала президенту спуститься в бункер», — сказал он. «Мы не можем допускать в стране такого», — подчеркнул министр.

О том, что Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь на 30 мая, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники. Сам президент США в интервью журналистам Fox News 3 июня не подтвердил эту информацию. Он сказал, что «спускался туда в течение дня». Трамп заверил, что находился в убежище в течение «очень непродолжительного времени» и главным образом «для инспекции».(ТАСС)