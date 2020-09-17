Глава Минюста США рекомендовал обвинять демонстрантов в попытке госпереворота

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр инструктировал федеральных прокуроров на местах жестче обходиться с участниками протестов, сопровождающихся насилием, вплоть до обвинения их в заговоре с целью совершения государственного переворота. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Эти источники изложили содержание служебного совещания Барра, состоявшегося на прошлой неделе в режиме телеконференции. Глава Минюста во время совещания предупредил подчиненных о возможности усиления протестов по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. Министр убеждал прокуроров поступать с отдельными участниками акций, перерастающих в массовые беспорядки, по всей строгости закона. Такой подход позволяет предъявлять обвинения в нарушении федеральных законов, а не законов штата или округа.

Согласно публикации, Барр на совещании перечислил дополнительные нормативные акты, которые позволяют обвинять упомянутых выше лиц в заговоре против государства или попытке госпереворота. В качестве примера называются случаи нападения на сотрудников компетентных органов США при исполнении.(ТАСС)