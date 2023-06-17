Турция входит в число членов НАТО, вносящих наибольший вклад в миссии военно-политического блока. Несмотря на это, некоторые из союзников ввели экспортные ограничения в отношении Турции, что, безусловно, недопустимо.

Как сообщает # cо ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

Министр напомнил, что эти рестрикции оказывают негативное влияние не только на безопасность Турции, но и достижение целей, определенных НАТО для стран-участниц Альянса: «То есть, налицо негативное влияние на безопасность всего блока», — сказал Гюлер.