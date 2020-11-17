Глава Минобороны ФРГ отметила необходимость сотрудничества с США

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не видит противоречий в одновременном усилении безопасности Европы и евроатлантических отношений. Об этом она заявила во вторник, 17 ноября, выступая по видеосвязи перед учащимися университета бундесвера в Гамбурге. «В том, что касается политики безопасности, мы остаемся зависимыми от США и в то же время должны в будущем как европейцы сами делать то, что до сих пор за нас делали американцы», — отметила министр.

Вместе с тем она назвала «иллюзией» представление о том, что можно «гарантировать безопасность, стабильность и благосостояние в Европе без НАТО и США». Со времен окончания Второй мировой войны Германия «живет стабильностью, созданной совместно с ее европейскими соседями и США», подчеркнула Крамп-Карренбауэр. (DW)