Один из главных печатных органов Италии, газета Formiche, опубликовала статью об убедительной победе главы государства Ильхама Алиева на состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах и значении Азербайджана для Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что глава государства Ильхам Алиев набрал на президентских выборах более 92 процентов голосов. До внимания читателей доводится, что начинается важный политический период, совпадающий с интересами официального Баку. Убедительная победа Президента Ильхама Алиева на выборах подтверждает стратегическую стабильность Азербайджана, которая играет важную роль в связях между Азией и Европой.

В статье подчеркнуто, что значение Азербайджана для Европы повысилось в связи с поставками природного газа, страна на протяжении многих лет остается важным партнером для «старого континента». Азербайджан готов выполнить свои обязательства по удвоению экспорта природного газа в Европу к 2027 году и намерен экспортировать 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году, что является значительным скачком по сравнению с 8 миллиардами кубометров, экспортированными в 2021 году, пишет Formiche.

Издание также приводит мнение преподавателя Европейского института CIFE, сотрудника Центра стратегических исследований Begin-Sadat в Израиле и Фонда европейской и внешней политики Греции Джорджа Цогопулоса. По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет занимает важное место среди партнеров Европы и является надежным поставщиком природного газа на континент.

«Азербайджан победил Армению в Карабахской войне. Значение Азербайджана в регионе высоко, и он имеет собственное видение региональных вопросов. У Азербайджана налажены хорошие отношения с Россией и добрые, дружеские связи с Турцией. Кроме того, особого внимания заслуживают отношения с Ираном. После Карабахской войны нам следует внимательно следить за развитием отношений между этими двумя странами. Энергетические ресурсы и природный газ являются двумя основными факторами, имеющими значение для отношений между Азербайджаном и Европой, но существует много других возможностей для бизнеса», – считает Дж.Цогопулос.

Аналитик отмечает, что между Азербайджаном и Европой налажены поставки газа через Турцию, и это сотрудничество является не абстрактным, а реальным.