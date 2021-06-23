Беларусь располагает неопровержимыми доказательствами причастности государственных структур США к попытке переворота в республике. Об этом в среду заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в ходе IX Московской конференции по международной безопасности.

По его мнению, отсутствие системы сдержек и противовесов привело к тому, что «сильные меры сего чувствуют свою безнаказанность, не брезгуют [тем, чтобы] переступить традиционные красные линии». «Данное явление можно назвать государственным терроризмом <…> Буквально пару месяцев назад Республика Беларусь также столкнулась с аналогичным феноменом. В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент в ходе следствия вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — сказал Хренин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей, а также готовили госпереворот. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.