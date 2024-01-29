Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой уделит особое внимание проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Как передает #, об этом Сийярто написал в Facebook.

Отправляясь на переговоры в Ужгород, глава венгерского МИД отметил также, что Будапешт заинтересован в развитии нормальных отношений с Киевом.

«Выезжаем в Закарпатье. Хотим наладить сотрудничество Украины и Венгрии, и сделаем все для того, чтобы венгерской общине в Закарпатье были возвращены ее прежние права».