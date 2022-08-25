Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские туристы должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать.

Об этом говорится в его статье для издания Politico, которая опубликована на сайте МИД Украины.

«С тех пор, как несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить российским туристам въезд в Европу и мир, эта идея набрала обороты в Европейском Союзе, а также вызвала острые дискуссии», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что российские туристы, бизнесмены и студенты должны быть лишены права путешествовать в страны ЕС и «Группы семи».

«Это станет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну», — пишет министр.

Относительно того, зачем накладывать санкции на «обычных россиян», Кулеба отметил, что абсолютное большинство россиян поддерживают войну против Украины, они радуются убийствами украинцев, ракетными ударами по украинским городам, отрицают российские военные преступления.

«Хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно является индивидуальной, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине», — считает министр.

Кулеба заметил, что возложение вины исключительно на Путина — опасно наивно.

«Россия не изменится, пока поколение россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна», — подчеркнул он.

Именно поэтому, добавил министр, необходимо, чтобы все страны ЕС и «Большой семерки» прекратили выдавать туристические визы россиянам.

«Это будет первый шаг к их отрезвлению. Русские должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать», — подчеркнул Кулеба. (unian.net)