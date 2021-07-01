Украина войдет в НАТО раньше, чем в Европейский союз. Такую позицию высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига».

По его словам, Украина движется по пути реформ, что является одним из требований альянса. Однако некоторые страны, считает Кулеба, превратили реформы в оправдание нежелания принимать Киев в организацию.

«Мы, безусловно, несем долю ответственности за динамику нашего прогресса. Но также есть силы, которые просто были бы счастливы держать нас еще десятилетиями на этом крючке реформ, постоянно рассказывая, что им мало, и мало, и мало, и мало», — пояснил он.

Однако глава МИД Украины дал свой прогноз на сроки вступления страны в НАТО.

«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал Кулеба. (gazeta.ru)