Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине 155-мм пушки и системы залпового огня.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Хочу еще раз попросить Запад отправить нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам отправить», — подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, украинские защитники воюют с войсками страны, чей президент ненавидит Украину, но Украина никогда не сдастся.

«Если бы мы вовремя получили оружие от Запада, мы уже освободили бы Херсон и другие области. Время начать контрнаступление еще придет. Мы воюем со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся», — сказал он.

Кулеба отметил, что украинская стратегия заключается в возвращении захваченных Россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы вернуть все, что мы можем, военными средствами, а остальное – дипломатическими. Нам нужно найти баланс между двумя путями», – отметил он.