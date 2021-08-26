Крымская платформа стала поражением для России, заявил, как сообщает Агентство Анадолу, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Кулеба напомнил, что в Киеве 23 августа прошел первый учредительный саммит «Крымской платформы» с участием представителей 46 стран и международных организаций.

«Все наши партнеры отмечают, что запуск Крымской платформы на столь высоком уровне стал крупным поражением Москвы», — сказал глава украинской дипломатии.

По словам главы МИД, саммит Крымской платформы – это только начало большой работы по пяти направлениям: непризнание аннексии Крыма, применение санкций, противодействие нарушениям прав человека, гарантирование безопасности и свободы судоходства м преодоление экономических и экологических последствий деоккупации.