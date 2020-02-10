Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к немедленному прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства также заявил, что переговоры между Турцией и РФ по ситуации в Идлибе пройдут в понедельник.

«Режим прекращения огня в Идлибе должен быть введен немедленно», — указал министр, слова которого приводит Анатолийское агентство, на пресс-конференции в Анкаре. Он также добавил, что соглашение между РФ и Турцией по Идлибу пока не заключено. «Если было бы достигнуто соглашение, в сегодняшней встрече [с российской делегацией по Идлибу] не было бы необходимости», — отметил он.

Чавушоглу допустил возможность встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Идлибу. «Посмотрим, удастся ли достигнуть договоренности по итогам сегодняшних встреч. Если они не увенчаются успехом, решение данного вопроса может быть перенесено на более высокий уровень. При необходимости [российский и турецкий] лидеры могут встретиться [для обсуждения проблемы]», — сказал министр, его слова в своей электронной версии приводит газета Hurriyet.(ТАСС)