Франция «в высшей степени» обеспокоена ситуацией в Газе и призывает к «новому немедленному и прочному перемирию», заявила глава французского МИД Катрин Колонна в Тель-Авиве, сообщает в воскресенье Le Figaro.

«Слишком много гражданских лиц погибает», — сказала министр иностранных дел Франции после переговоров со своим израильским коллегой Эли Коэном.

Со своей стороны, глава МИД Израиля настаивал на позиции израильского правительства, согласно которой призыв к прекращению огня является ошибкой и «подарком ХАМАС».

Издание отмечает, что Колонна в воскресенье также посетит Западный берег реки Иордан.