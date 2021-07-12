Президент США Джо Байден должен снять санкции с Кубы, если действительно желает благополучия народу страны, как утверждает. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«В заявлении Байден просит режим в Гаване услышать кубинский народ и облегчить его положение. Байдену самому стоило бы прислушаться к кубинскому народу, который неоднократно высказывался против блокады. Так что если он хочет что-то сделать, то он должен снять блокаду с Кубы, отменить 243 ограничительные меры, которые он унаследовал от [экс-президента Дональда] Трампа», — сказал он на пресс-конференции.

Глава МИД Кубы также обвинил администрацию США в «цинизме и лицемерии».

Ранее Байден выпустил заявление, в котором выразил «поддержку кубинскому народу и его громкому призыву к свободе», а также призвал правительство Кубы «служить нуждам» своего народа.