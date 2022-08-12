Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил в опубликованном в пятницу интервью китайским СМИ, что вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого до добра не доведет.

«Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это определенно ни к чему хорошему не приведет», — сказал он.

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится. Вооруженные силы КНР 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня, которые планировалось завершить 7 августа, но они были продлены на неопределенное время. 10 августа представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что все поставленные задачи в ходе проводившихся в последние дни учений выполнены, однако не уточнил, завершились ли они.