Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в Нижнем Новгороде, где проходит совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

«На текущем этапе иранская нация переживает серьезные испытания… Китай — всеобъемлющий стратегический партнер вашей страны, мы поддерживаем правительство и народ Ирана», — сказал Ван И.

Как уточнил глава МИД Китая, Пекин выступает в поддержку независимости, суверенитета, стабильности и развития Ирана.

«Я желаю, чтобы президентские выборы в Иране прошли гладко», — сказал он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.