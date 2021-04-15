Глава МИД Греции устроил перепалку на пресс-конференции в Анкаре

«Мы хотим, чтобы двусторонние отношения между Турцией и Грецией проходили в позитивной атмосфере, но мой греческий коллега озвучил неприемлемые обвинения в адрес Турции. Я не принимаю обвинения г-на Дендиаса в отношении нашей нации, нашего государства, озвученные им перед прессой ”.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Анкаре.

Чавушоглу выразил протест после слов греческого коллеги о том, «если Турция продолжит нарушать суверенитет Греции, Афины возобновят обвинения в адрес Анкары».