В преддверии запланированного на середину июня саммита между Евросоюзом и США, в рамках которого президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Европу, министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался за усиление трансатлантического сотрудничества. «Пришла пора для более тесной совместной работы с США в области экономической и торговой политики», — заявил немецкий дипломат во вторник, 8 июня, выступая перед главами заграничных представительств ФРГ.

С точки зрения Маса, важными областями сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем должны стать, в частности, научные исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Кроме того, Мас поддерживает идею создания «Торгового и технологического совета ЕС и США» и сотрудничества при разработке общих стандартов для технологических концернов.

При этом глава МИД Германии похвалил правительство Байдена за новый подход к решению старых споров. В качестве примеров готовности американской стороны к компромиссам он привел мораторий на штрафные пошлины в связи с конфликтом вокруг государственных субсидий для авиаконцернов Boeing и Airbus, а также отмену санкций против газопровода «Северный поток — 2». (DW)