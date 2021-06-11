Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал экономически развитые страны Запада к сплоченности в преддверии саммита Группы семи (G7). Об этом сообщает Deutschlandradio.

«Если мы мужественно воспользуемся велением времени, будем действовать единодушно и действенно, то докажем устойчивость нашей открытой экономической и общественной модели, в том числе по отношению к Пекину и Москве», — сказал Маас.

Он также обратил внимание на то, что успех его призыва «в решающей мере зависит от самих европейцев».

«Только солидарная во внутренней и дееспособная во внешней политике Европа сможет получить необходимые вес в глобальном масштабе», — отметил Маас.(Газета.Ru)