Министр иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что действующие в стране ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, могут быть отменены в течение августа, когда все жители ФРГ получат возможность принять участие в вакцинации против коронавируса. Такое мнение он высказал во вторник агентству DPA и немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

«Этого следует ожидать в течение августа», — отметил Маас. «Если каждый в Германии имеет возможность вакцинироваться, больше нет никаких юридических или политических оснований для каких-либо ограничений», — добавил он.

Ранее с аналогичным предположением выступил председатель правления Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Германии Андреас Гассен. По его мнению, отказаться почти от всех карантинных мер в ФРГ можно будет не позднее начала сентября, когда каждый желающий сможет сделать прививку.(ТАСС)