Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Таллинн призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом пишет CNN 1 апреля.

«Россия не должна надеяться на победу. Ставки для нас стратегические», – сказал Ле Дриан.

«У нас очень четкая цель – ни в чем не уступать и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров», – добавил он.

Министр также сказал, что Франция хочет показать партнерам на всех континентах, что «поскольку российская война в Украине является отрицанием принципов и обязательств, защищающих нас всех, это дело каждого».

Ле Дриан также предостерег от доверия к обещаниям об уменьшении боевых действий, сказав: «Мы можем только судить о поступках, и пока нас там нет».

Глава французского МИД снова призвал Европу отказаться от российских углеводородов.

«Хотя мы не все имеем одинаковую зависимость от российских углеводородов, у нас будет одинаковый интерес в выходе из них (в Европе)», – отметил министр.