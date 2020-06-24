Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией

Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией, заявил французский министр иностранных Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметное, без каких-либо табу, без наивности обсуждение перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой и чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что у него есть для этого способы», — сказал Ле Дриан, выступая в Сенате в среду.