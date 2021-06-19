Для стран Южного Кавказа имеется потенциал сотрудничества вне региона – с Центральной Азией и Китаем. Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил в ходе панельных дискуссий на тему «Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества» в рамках Анатолийского дипломатического форума.

По словам Залкалиани, уже имеются практические примеры подобного сотрудничества: «Недавно в Батуми был открыт новый терминал. Этот проект стал результатом очень хорошего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Узбекистаном и США. Таких потенциальных проектов очень много, их можно развивать. Один из проектов связан с соединением нашего региона с Европой путем прокладки подводных кабельных линий по дну Черного моря».