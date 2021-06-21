Глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила в своём Twitter, что провела в воскресенье переговоры с экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской в преддверии совета министров иностранных дел Евросоюза, который состоится в понедельник в Люксембурге.
Ранее представитель ЕС сообщил журналистам, что Беларусь станет одной из главных тем заседания в Люксембурге, встрече будет предшествовать завтрак европейских министров со Светланой Тихановской.
«Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия», — написала Вильмес в Twitter. Она напомнила, что ЕС также поддерживает белорусов и готовится ввести санкции против ответственных лиц в этой стране.(РИА Новости)