Глава МИД Азербайджана встретился в США с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

В рамках визита в Вашингтон состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как сообщили Vesti.az в управлении пресс-службы МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов отметил, что армянская сторона дважды нарушала гуманитарный режим, целенаправленно обстреливала азербайджанское гражданское население и подвергала ракетным атакам города и населенные пункты, расположенные за пределами зоны конфликта.

Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического урегулирования конфликта.