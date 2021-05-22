Европейский союз хочет наладить диалог с РФ, однако российская сторона пока не заинтересована в нём. Об этом глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил в преддверии саммита ЕС.

Как отмечает ТАСС , мероприятие пройдёт в Брюсселе 24-25 мая и будет посвящено ситуации с пандемией и отношениям с Россией.

По мнению Шалленберга, ЕС и РФ должны сотрудничать во многих сферах — от вопросов климата до энергетики.

«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-либо найти способ сосуществования», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что санкции в отношении РФ были введены из-за «цепочки провокационных актов, которые Россия предприняла в Европе и Европейском союзе».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Facebook, что совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций, а также из-за подмены диалога «агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями» со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по международным отношениям представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией (aif. ru)