«Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе очень важны для ЕС».

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Румынии перед визитом на Южный Кавказ заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Глава МИД Австрии отметил, что это первый визит, осуществленный на основании мандата Верховного представителя ЕС.

«Этот визит – самое лучшее доказательство того значения, которое придает ЕС Южному Кавказу. Этот регион является нашим близким соседом, стабильность, безопасность и благополучие в этом регионе важны для ЕС. Мы должны участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, у нас есть здесь интересы. Мы не можем предоставить Южный Кавказ другим акторам и не должны этого делать», — подчеркнул глава МИД Австрии.

Отметим, что главы МИД Румынии, Австрии и Литвы 25-26 июня проведут встречи на высоком уровне в Азербайджане, Армении и Грузии.