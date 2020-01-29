Глава МИД Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ в Женеве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шоффером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как передают армянские СМИ, об этом говорится на странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отметим, что 29-30 декабря в Женеве при посредничестве и участии сопредседателей состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с армянским коллегой.

В ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов, касающихся мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Накануне Э. Мамедъяров также провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

| 2020-01-29T11:09:39+00:00 29 января 2020, 13:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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