Глава МИД Армении встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ в Женеве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шоффером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как передают армянские СМИ, об этом говорится на странице армянского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отметим, что 29-30 декабря в Женеве при посредничестве и участии сопредседателей состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с армянским коллегой.

В ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов, касающихся мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Накануне Э. Мамедъяров также провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.