Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям

«Международный договор по пандемиям может помочь предотвращению пандемий в будущем, содействовать более быстрой и более скоординированной реакции. Его необходимо обсуждать со всеми нациями, с агентствами ООН, в частности, с ВОЗ», — сказал Мишель, слова которого приводятся в пресс-релизе Евросовета.