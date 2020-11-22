Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям

Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите лидеров стран «Группы двадцати» призвал начать переговоры о заключении глобального договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Международный договор по пандемиям может помочь предотвращению пандемий в будущем, содействовать более быстрой и более скоординированной реакции. Его необходимо обсуждать со всеми нациями, с агентствами ООН, в частности, с ВОЗ», — сказал Мишель, слова которого приводятся в пресс-релизе Евросовета.
Он подчеркнул, что ВОЗ должна играть ключевую роль в координации действий в случае возникновение пандемий, а глобальный договор по пандемиям может дополнять эти усилия.