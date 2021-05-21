Глава «Боко харам» погиб в Нигерии

Перехваченные спецслужбами Нигерии в последние 72 часа переговоры исламистов свидетельствуют о том, что главарь «Боко харам» Абубакар Шекау убит.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу нигерийская газета Daily Nigerian со ссылкой на национальное разведсообщество.

Полученная нигерийскими службами безопасности путем перехвата информация говорит о том, что Шекау погиб 19 мая во время боя на северо-востоке страны с боевиками конкурирующей группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP), которая является структурой «Исламского государства». При этом у спецслужб есть сообщения от людей, которые были очевидцами произошедшего.

По данным разведслужб, Шекау с небольшим отрядом был окружен в свой ставке в лесу Самбиса. Глава «Боко харам» отказался сдаться в плен.

Абубакар Шекау был одним из основателей «Боко харам» и входил в высшее руководство группировки. После раскола «Боко харам» в 2015 году, когда из нее вышла создавшая «Исламское государство в Западной Африке» группа боевиков, Шекау возгласил группировку JAS («Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад»). Последняя продолжает использовать в своей деятельности историческое название «Боко харам». В 2013 году США назначили за поимку Шекау 7 млн долларов США.