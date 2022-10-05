Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи обвинил экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в употреблении стероидов. Его слова передает MMAFighting.

«Думаю, что Макгрегор принимает стероиды. Его долгое время не тестировала USADA, а я хочу соревноваться по-честному. Если он на стероидах, то дайте стероиды и мне. Сейчас мое здоровье — мой самый большой фактор. Я никогда не принимал запрещенные препараты и не хочу драться с теми, кто их принимает», — сказал Гэтжи.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.