Герой задним числом…

В Азербайджане живет и вроде бы занимается политической деятельностью «политик всех времен и народов». Это довольно скандальная личность, любящая поражать общественность своими сенсационными разоблачениями в адрес той или иной персоны. И даже половины этих «разоблачений», как правило уголовного характера, с лихвой хватило бы на то, чтобы упрятать «обвиняемого» за решетку на три пожизненных срока, причем без права на УДО после отбытия первых двух.

Он своего рода «всевидящее око, все слышащее ухо», зорко стоящего на страже интересов азербайджанского народа. Этот лидер одной из партии печется и о чести наших граждан, и следит за тем, чтобы все жили честно и на одну зарплату, разоблачает коррупцию даже в эшелонах власти, походя, не забывая напоминать о том, что может при необходимости ножницами кое-кому и ухо отхватить.

Как вы поняли, речь идет о председателе партии «Современный Мусават» Хафизе Гаджиеве, более известном в народе как «Балыг Хафиз». Так чем же на сей раз отличился гроза коррупционеров и тех мужчин, которые летом, не приведи Господь, осмелятся надеть шорты на пляже? Конечно же, очередным разоблачением.

Как известно, 13 августа в Баку был задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов.

Согласно сообщению, по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджана злоупотребляют своими полномочиями и совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности заведующий Управлением делами Министерства иностранных дел, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие. В отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств, выделенных из госбюджета на различные направления деятельности Министерства иностранных дел. На основании собранных материалов была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что Эльдар Гасанов использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона. А 14 августа Э.Гасанов предстал перед судом и был арестован на три месяца.

И вот после этого неординарного случая (согласитесь, что послов у нас не каждый день арестовывают), «Балыг Хафиза» прорвало, как прорывает ржавую трубу чрезмерное давление воды. «Неожиданно» под напором «компромата» Х.Гаджиев решил поведать азербайджанской общественности обо всех «злодеяниях» Гасанова.

«Эльдар Гасанов покровительствовал и спонсировал лиц, ведущих из-за рубежа кампанию по очернительству властей Азербайджана, в том числе Севиндж Османгызы (журналист, находящаяся в эмиграции в США – ред.), Хабиба Мунтазира (азербайджанский блогер в Европе – ред.). Кроме того, на деньги, украденные из госбюджета, Эльдар Гасанов финансировал и некоторые азербайджанские медиа-ресурсы», — мечет гром и молнии «главный обладатель компроматов».

Он также отметил, что Э.Гасанов ведет себя как мафиози. «В бытность свою генеральным прокурором Эльдар Гасанов вынес немало несправедливых решений в отношении невиновных людей. Азербайджанский народ очень рад его аресту», — подчеркнул Х.Гаджиев.

Напомним, что Э.Гасанов занимал пост генерального прокурора в 1995-2000 годах. Вы представляете, какие муки совести испытывал Х.Гаджиев, какую силу воли партизана времен Великой Отечественной войны он проявил, храня стоическое молчание на протяжении 25 лет обо всех неправедных деяниях Гасанова. Но сегодня не вынесла душа политика, и он поведал всем гложущие его годами секреты.

Но тут есть один нюанс. Если ему давно было известно, что посол нещадно грабит госбюджет, да еще и эти средства направляет против азербайджанских властей, то почему вовремя не сообщил в соответствующие органы? Ведь, по сути, знать о совершении преступления и скрывать это от правоохранительных органов также является уголовно наказуемым деянием.

Кстати, «Балыг Хафиз» не был столь категоричен и беспощаден к врагам государства и расхитителям государственного бюджета, когда речь шла о его кузене – главе Имишлинского района Вильяме Гаджиеве, арестованного за коррупцию. Мало того, он всеми силами старался доказать, что его родственник жил впроголодь. И это несмотря на то, что из дома Вильяма Гаджиева для выноса коробок с пачками долларов и евро понадобилась целая бригада людей.

Как бы то ни было, мы ждем очередных разоблачений от Хафиза Гаджиева. Тем более, что он анонсировал арест еще пару-троек высокопоставленных лиц. И тогда опять наступит его «звездный час», и он почувствует себя героем… задним числом…