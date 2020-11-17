«Героический» Арцрун — лицо армянского трагифарса

Превращение армянской трагедии, как то представляют политики самой РА и адепты мирового армянства в разных странах мира, в фарс — высший пилотаж. Признаюсь, не ожидал такого, хотя удивить меня чем-то крайне сложно. Итак, оказывается совершено нападение на представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, который, как изящно пишут армянские СМИ, «во время войны в Карабахе курировал информационный блок».

Честнее, правда, будет констатировать, что Арцрун занимался ежедневным, целенаправленным, очевидным враньем, распространением фейков и отрицанием очевидного. Это он ежедневно вешал армянской общественности на уши лапшу в виде радостных реляций. Это он утверждал, что армянская армия громит нашу армию, что она готовит нам какой-то сюрприз.

Вскоре выяснилось, что сюрприз состоял в маневре, который Арцрун кокетливо назвал «тактическим отступлением». При этом, даже признав этот факт, в реальности именовавшийся бегством армян по всей линии фронта и тотальным их поражением, Ованнисян продолжал божиться, что «еще немного, еще чуть-чуть, последний бой он трудный самый». При этом, Арцрун скрывал реальные потери армянской армии — людские и в военной технике.

А потом, произошло неизбежное — премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был поставить подпись под Соглашением о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Проще говоря, это была капитуляция. Правда, сейчас уже мы видим попытки представителей пока еще действующей армянской власти придать своему фиаско некий героический отблеск. В частности, этот труд на себя взяла на состоявшемся во вторник заседании армянского парламента вице-спикер Лена Назарян. По ее словам, ответственность вынудила премьер-министра Пашиняна подписать трехстороннее заявление, чтобы спасти жизнь 25-30 тыс. бойцов. Этим заявлением он, по словам Назарян, спас Степанакерт (Ханкенди).

О том, что именно Пашинян сделал неизбежной войну, сделав целый ряд провокационных шагов и заявлений, она вспоминать не стала. Как и о том, что в войне этой погибли тысячи и тысячи армянских военнослужащих и добровольцев. При этом, Ханкенди «спасен» весьма странно. Ведь этот город, ранее бывший столицей непризнанной «НКР», теперь будет рядовым азербайджанским городом, где будут действовать азербайджанские законы и развиваться азербайджанский флаг. То есть, заявление Лены Назарян — тоже фарс, причем дешевый.

Но, вернемся все же к Арцруну- главному фейкомету бесславно проигранной Арменией войны. О том, что ему наваляли, Ованнисян поведал миру сам. На своей странице в Facebook он представил и рассказ, полный бесконечной гордости Арцруна за самого себя. Он написал, что с 9 ноября получал угрозы, но не отвечал на них и даже не стал писать заявление в полицию. «Вчера ночью двое совершили на меня нападение. Я смог дать отпор. Я не боюсь никого и не считаю кого-либо своим врагом, однако, поскольку поступают угрозы расправы, а за мной следят, то я вынужден обратиться в полицию», – отметил Ованнисян.

В общем, по мнению Арцруна, если даже это не подвиг, то что-то героическое в его поведении все же есть. В любом случае, «врагу не сдавался наш гордый Арцрун». За такое ему медалька положена или талоны на усиленное питание. Лечится же Ованнисян сейчас, сил набирается. По крайней мере, было сообщение, что 9 ноября состояние его здоровья резко ухудшилось, и он был доставлен в медцентр.

Как тут не вспомнить о том, что после подписания Пашиняном капитуляции, Арцрун написал на своей странице: «Лучше бы я не приходил в сознание». Уверен, что многие в РА хотели бы того же. Особенно, родители погибших армянских военнослужащих. Но, Ованнисян выжил. Более того, он пообещал жить «независимо от всего».

То есть, он будет жить, несмотря на несущиеся в его адрес проклятия. Чем не героизм?! Но главный «подвиг» Арцрун еще не совершил. Он готовится к его совершению. «Я буду жить независимо от всего. Я буду много говорить о планах на будущее. А пока отмечу, что у меня будут пятый и шестой ребенок. Армянских детей должно быть много. Чтобы мы могли подготовиться и побеждать», — написал Ованнисян на своей странице в соцсети Фейсбук несколько дней назад.

И вот, пришла новость о том, что Арцрун подвергся экзекуции. Не знаю, помешает ли она ему трудиться над рождением пятого и шестого ребенка, но очевидно, что армянское общество не оценило «героизма» Ованнисяна. Который своими речами превращает трагедию армянских отцов и матерей, потерявших на войне своих сыновей, которую развязал Пашинян и в которой рупором поражения был Арцрун, в форменный фарс. Ровно тем же, впрочем, ныне заняты многие представители армянской власти. Впрочем, это их, внутриармянские традиции и разборки…