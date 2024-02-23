Интересно девки пляшут. Заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет посетить Армению. Об этом в четверг заявил глава миссии ЕС в Армении, посол Василис Марагос в ходе итогового доклада платформы гражданского общества ЕС-Армения. «Думаю, что его присутствие будет приветствоваться, об этом он сообщил МИД на прошлой неделе», — сказал он.

Посол ЕС отметил, что уже есть определенные результаты в направлении новой повестки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), подписанного между Арменией и Европейским Союзом, в частности, в плане сотрудничества в сфере безопасности. «Сейчас мы планируем следующее заседание совместной платформы CEPA 14 марта. Я думаю, что это очень важная встреча, и мы будем очень рады приветствовать здесь наших коллег из Брюсселя, которые также очень заинтересованы принять участие в формулировании этой новой повестки дня», — сказал он.

«Это важный документ, мы находимся на пути к его реализации, но на самом деле вместе мы можем добиться лучших результатов не по какой-либо другой причине, а для того, чтобы дать возможность армянскому народу и бизнесу иметь лучшую жизнь, основанную на ценностях и уважении, территориальной целостности, автономии и целях территориального развития. Это наша общая цель, и мы работаем в этом направлении», — также сказал он.

Естественно, что последовала уже и реакция из Еревана. На повестке дня визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Армению, что, конечно же, приветствуется Республикой Армения. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в беседе с Aysor.am. «Как мы уже заявляли, мы изучаем возможности дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС. О конкретных датах визита мы сообщим ближе к визиту», — сказала она.

Остается только добавить, что нет ничего удивительного в том, что Боррель готовится посетить Армению. Ведь он не раз отмечался проармянскими, циничными заявлениями. К примеру, недавно имевший место обстрел с армянской стороны в направлении азербайджанских позиций, в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде.

Так вот по мнению Борреля, этот обстрел с армянской стороны был «прискорбным», но Азербайджан, по его мнению, отреагировал «несоразмерно». Получается, что сеньор Жозеп признал факт нарушения Арменией режима прекращения огня, обнуления именно армянской стороной атмосферы хрупкого мира. Но признание это им было сделано поистине в шокирующей своим цинизмом манере.

Впрочем, все становится на свои места, если вспомнить, что Боррель не осудил Армению за обстрел мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны. И это при том, что 11 декабря 2020 года организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, согласно которому армянские силы во время боевых действий с сентября по ноябрь 2020 года наносили по Азербайджану ракетные удары неизбирательного характера. Но, даже после появления такого доклада, сеньор Жозепп не решился бросить хотя бы маленький камешек в огород Армении за убийства, в результате ракетных ударов, азербайджанских стариков, женщин, детей.

Вспомню еще один эпизод. Дело было в Нью-Йорке, где по инициативе Франции прошло заседание Совета Безопасности ООН. Так вот тогда сеньор Боррель выступил с откровенно провокационными постулатами. Он начал свою речь словами про «солидарность с армянами Карабаха». Это была далекая от справедливости, дипломатичности и порядочности позиция. Это была открытая поддержка сепаратизма, игнорирование принципа территориальной целостности государств. Всего этого достаточно, чтобы понять, насколько желанным гостем в Ереване будет этот персонаж.

Тем более, что на следующей неделе Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией. Об этом в беседе с представителем армянского СМИ сообщила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. По ее словам, резолюция будет обсуждена на пленарном заседании Европарламента. Да, принятия решения по данному вопросу пока нет, но сам факт дискуссий по этому поводу очень показателен с точки зрения демонстрации безграничности аморализма со стороны ЕС, который готов поощрить государство, более четверти века державшее 20% территории Азербайджана под оккупацией и виновное в совершении огромного числа преступлений, включая Геноцид в Ходжалы.

А еще, аморализм ситуации состоит в том, что в ЕС не осуждают РА за содействие России в обходе ею западных санкций. А ведь есть конкретные цифры на сей счет. Экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с периодом до начала российско-украинской войны. Об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети Х.

«Кроме того, экспорт Армении в Казахстан вырос на 1 200%, в Кыргызстан — на 1 600%, в Узбекистан — на 250% и в ОАЭ — на 900%», — отметил он. Экономист считает, что все эти грузы поставляются РФ, указывая, что Ереван помогает Москве обходить санкции. Но в ЕС, как видим, прикидываются слепыми. И нет никакого сомнения в том, что и в ходе визита Борреля в Ереван этот вопрос также не будут обсуждать. Чтобы не прерывать традиции европейского аморализма.