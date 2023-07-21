Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время пресс-конференции в Праге в пятницу Писториус ответил на вопрос о том, обеспокоена ли Германия присутствием наемной ЧВК «Вагнера» в Беларуси и перспективой нападения вдоль границы с Польшей.

«Мы все вместе, всегда в тесной координации, не только когда физически встречаемся на уровне министров обороны, но и в других случаях. Там, где нашим польским друзьям нужна поддержка, в худшем случае они ее получат», — ответил Писториус.

Писториус добавил, что он может с уверенностью сказать, что два союзника по НАТО готовы к нападению.