Власти Германии впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, в которой обозначили РФ в качестве основного вызова для евро-атлантического пространства, сообщает в среду Associated Press (AP).

Россия видится авторам документа угрозой для безопасности евро-атлантической зоны «сегодня и в обозримом будущем».

По утверждению авторов стратегии, Китай является «партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах».

Среди иных угроз для Германии перечислены климатические изменения, стихийные бедствия, способные причинить вред важнейшей инфраструктуре Германии, возросшая вероятность голода, эпидемий и конфликтов в мире.