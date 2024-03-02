Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл Байден раскритиковала отношение бывшего главы государства Дональда Трампа к женщинам. Ее слова приводит The Hill.

По мнению первой леди США, Трамп потратил всю жизнь, унижая женщин и обесценивая их существование, он опасен как для них, так и семей в целом.

«Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством», — сказала Байден, таким образом комментируя обвинения в домогательствах со стороны нескольких женщин в адрес Трампа.

Трамп неоднократно негативно высказывался о Байдене. На этой неделе он назвал своего соперника по выборам самым нечестным и некомпетентным президентом в истории США.

До этого Трамп прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое Байдену. При этом политик назвал действующего главу государства продажным.