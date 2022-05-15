Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что ситуация в Украине привела к тому, что Финляндия и Швеция, скорее всего, вступят в НАТО; двери альянса для них открыты.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса.

«То, что Россия всегда хотела не допустить, привело к тому, что сейчас две страны, скорее всего, вступят в НАТО», — сказала она. «Двери НАТО для них открыты. И если они примут решение в них войти, то их примут с распростертыми объятиями», — утверждала Бербок. «Нет сомнений в том, что Финляндия и Швеция готовы к этому с политической и военной точек зрения», — заявила она.

«Их вооруженные силы уже в значительной степени интегрированы в структуры НАТО, обе страны удовлетворяют стандартам альянса», — подчеркнула глава МИД ФРГ. «Их вступление существенно усилит наш альянс», — полагает она. «Они уже сейчас фактически, не будучи членами НАТО, являются таковыми, только без свидетельства о вступлении», — констатировала Бербок. При этом она заметила, что «впервые все североевропейские страны будут под одной крышей безопасности».

Отметим, что сегодня и Швеция, и Финляндия приняли официальное решение вступить в НАТО.