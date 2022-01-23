«МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников германского посольства на Украине», — утверждает газета Bild.

Как сообщает издание, согласно плану, семьи сотрудников посольства вывезут из Украины при эскалации напряженности в стране.

Отметим, что ранее сегодня телеканал Fox News сообщил, что Госдепартамент США распорядился начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства в Украине. Однако в ведомстве не подтвердили данную информацию, отметив, что Вашингтон проводит тщательное планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах на тот случай, если ситуация в области безопасности ухудшится.