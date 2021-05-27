Министр иностранных дел Германии Хайко Мас пригрозил заметной реакцией ЕС на действия белорусского руководства и дальнейшим ужесточением санкций. Если правитель этой страны Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, «то следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали», заявил Мас в начале неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Лиссабоне в четверг, 27 мая, спустя несколько дней после введения штрафных мер в ответ на принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске.

Действия Лукашенко «настолько неприемлемы», что ЕС не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, подчеркнул далее немецкий министр. По его словам, Евросоюз намерен ввести «значительные санкции в отношении экономической структуры и платежных оборотов в Беларуси, чтобы это имело последствия». Мас также указал, что время, когда ЕС был готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.

Кроме того, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, отметил глава МИД Германии. «Все знают, что без России… у Лукашенко не было бы будущего в Беларуси», — заявил он. Мас также приветствовал предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и призвал их обсудить на ней, в том числе, белорусский вопрос. (DW)