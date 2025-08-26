Президент Беларуси Александр Лукашенко ведет переговоры с американской дипломатией о дальнейшем освобождении политических заключенных, сообщили источники Rzeczpospolita. Три независимых друг от друга собеседника подтвердили, что решение может затронуть «большую часть» из оставшихся 1300 заложников режима, которых затем вывезут в одну из стран ЕС.

По словам источников, взамен Лукашенко рассчитывает на отмену санкций — прежде всего, тех, которые были наложены на белорусскую авиакомпанию «Белавиа» после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году с автором оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. Еще одним приоритетом является снятие ограничений с завода «Беларуськалий» — крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений. Один из собеседников добавил, что также Лукашенко стремится наладить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, поскольку «хочет выйти из изоляции».

Лидеры двух стран созванивались 15 августа, перед встречей главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Лукашенко пригласил Трампа посетить Минск вместе с семьей, а тот поблагодарил его за освобождение 16 политзаключенных, среди которых был муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Президент США также сообщил, что ведет переговоры по вызволению еще 1300 узников. Многие из них были арестованы в ходе подавления массовых протестов после выборов 2020 года. В одном из последующих постов в соцсети Truth Social он повторил эту цифру и похвалил Лукашенко, намекнув, что ожидает от него соответствующих шагов.

Сам Лукашенко подтвердил факт такого обсуждения. По его словам, это было предложение США в обмен на смягчение санкций. «Такова американская политика: сделка. Они сказали мне 1200, 1300 или 1400 […] Я ответил: хорошо, зачем нам считать. Если хочешь, мы добавим к этим 1200 и отправим 5000. Забирай. Он сказал: нет, нам это не нужно», — передал Лукашенко детали своей беседы с Трампом. (moscowtimes.ru)