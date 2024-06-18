Германия в текущем году выделит на оборонные нужды рекордные 90,6 млрд евро и в результате уверенно выполнит норму НАТО — два процента от объема ВВП. Ассигнованная Германией сумма составит 2,12 процента ВВП, следует из обнародованного во вторник, 18 июня, прогноза НАТО.

На фоне войны России против Украины Германия в текущем году впервые выполнит установленную в 2014 году норму НАТО по расходам на военные нужды на уровне двух процентов ВВП. В целом, установленную квоту должны выполнить 23 из 32 стран альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО в этом году увеличивают расходы на оборону на 18 процентов. Это крупнейшее повышение за многие десятилетия», — сообщил он президенту США Джо Байдену в Белом доме вечером 17 июня. Столтенберг находится в Вашингтоне для подготовки юбилейного саммита к 75-летию со дня создания альянса. Встреча состоится в США в июле.

В 2014 году двухпроцентную норму соблюдали лишь три страны НАТО — США, Великобритания и Греция. В прошлом году квоту выполняли или перевыполняли уже 11 стран. Германия пообещала впервые выполнить норматив в текущем году. (DW)