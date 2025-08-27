Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы как крупнейшая экономика региона. Об этом он заявил, выступая на церемонии открытия завода компании Rheinmetall в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония), который должен стать крупнейшим снарядным заводом Европы.

Рютте утверждает, что Европа и США должны перегнать Россию и Китай в производстве оружия. «Я уверен в этом, и вот почему. На столе лежит реальный кэш, и еще больше появится скоро», — заявил он, обращаясь к представителям европейской военной промышленности и германским политикам, собравшимся на открытие будущего крупнейшего снарядного завода в Европе.

«Лидеры НАТО договорились на саммите в Гааге о повышении военных расходов до 5%. Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 млрд евро в оборону до 2029 года. Это впечатляющий рост военных расходов. Германия принимает роль лидера [в милитаризации Европы], и вы должны это сделать, вы крупнейшая экономика, остальные пойдут следом. Мы вложим намного, неизмеримо больше в военное производство по всей Европе, и это отлично», — полагает Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что только артиллерийских снарядов Европа производит «в шесть раз больше, чем два года назад». «Теперь нам нужны аналогичные усилия по производству более сложных вооружений: танков, средств ПВО, ракет», — сказал он.